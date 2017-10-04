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Кузбасс
В Кузбассе водитель «Волги» сбил подростка на тротуаре после столкновения с ВАЗом

В Кузбассе водитель «Волги» сбил подростка на тротуаре после столкновения с ВАЗом

ДТП произошло в Прокопьевске на улице Ноградская.

3 октября в Прокопьевске на Ноградской столкнулись ГАЗ-3110 («Волга») и ВАЗ-21099. ДТП произошло в 22:50.

«По предварительным данным, водитель ВАЗа при повороте налево на регулируемом перекрёстке не убедился в безопасности манёвра, не предоставил преимущество и столкнулся со встречным ГАЗом», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды Госавтоинспекции Кузбасса.

После столкновения «Волга» выехала на тротуар и сбила 15-летнего подростка. Ему назначили амбулаторное лечение. Водители обоих авто не пострадали.

ГИБДД призывает автомобилистов соблюдать безопасные скоростной режим, боковой интервал и дистанцию.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com / Прокопьевск.ру.

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