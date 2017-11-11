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Кузбасс

В Кузбассе вор без страховки проник в квартиру на третьем этаже через окно

Жертвой грабителя стала 61-летняя пенсионерка.

В Анжеро-Судженске полицейские задержали вора, проникшего через окно в квартиру на третьем этаже многоэтажного дома, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. Проживавшая в квартире пенсионерка оставила открытым окно, а вскоре обнаружила, что из дома пропали телевизор и ноутбук. Похитителя задержали довольно быстро – им оказался 25-летний сосед пенсионерки.

«Заметив открытое окно в чужой квартире, он по карнизу, который проходит под окнами третьего этажа, добрался до нее и проник внутрь. Похитив телевизор и ноутбук, злоумышленник также через окно покинул жилище потерпевшей и вернулся к себе домой. Компьютер злоумышленник сдал в ломбард, а телевизор оставил для личного пользования», — говорится в сообщении.

 Пресс-службе также отметили, что похититель недавно освободился из мест лишения свободы. За какое преступление и какой срок он отбывал, не сообщается. Известно, что ноутбук он успел сдать ломбард, а телевизор оставил себе. Теперь против него возбуждено новое уголовное дело. Задержанному грозит до 6 лет лишения свободы. Ноутбук и телевизор уже вернули пенсионерке.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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