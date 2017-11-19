В Кузбассе задержали подозреваемого в убийстве охранника ночного клуба

В воскресенье, 19 ноября, в 4:50 в Ленинске-Кузнецком в дежурную часть полиции поступил сигнал о стрельбе в ночном клубе «Liberty». По указанном адресу незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов, которые выяснили, что происшествию предшествовала драка. Охранники ночного заведения вывели на улицу нетрезвых гостей, после чего один из молодых людей через некоторое время вернулся в ночной клуб с ружьём, и совершили несколько выстрелов. Оружие он взял в автомобиле, на котором после совершения преступления скрылся вместе с друзьями.

«В результате данного преступления были ранены два сотрудника охраны ночного клуба, один из них – 25-летний житель города Кемерово — впоследствии скончался в медицинском учреждении», — сообщили Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

По данным СУ СК РФ по Кемеровской области, подозреваемого задержали сотрудники полиции, с привлечением бойцов Росгвардии. С места преступления изъято: стреляная гильза, дробь и помповое охотничье ружьё 12 калибра.

Им оказался ранее судимый 31-летний кемеровчанин. Вместе с ним в полицию доставили ещё троих участников конфликта, которые скрылись на автомобиле вместе с жителем областного центра.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

С задержанными сейчас работают следователи.