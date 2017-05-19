В Кузбассе впервые пройдут «Красочные забеги»

Во время марафона участников будут осыпать разноцветными сухими красками.

2 июля в кемеровском Парке Победы им. Жукова пройдёт «Красочный забег» — гонка, во время которой участников обсыпают с ног до головы разноцветными красками на протяжении всей дистанции. Главное правило такой гонки – участники должны стартовать в белых футболках.

Расстояние от точки старта до финиша составит 2 километра. Пробежать «Красочный забег» может любой желающий, независимо от возраста и уровня физической подготовки.

«Идея такого забега появилась еще в прошлом году, — рассказал Сибдепо один из организаторов Роман Караваев. – Ничего подобного в Сибири еще не было. Кстати, бежать не обязательно. Участники могут пройти пешком всю дистанцию, время не засчитывается».

Перед стартом необходимо пройти регистрацию. После этого бегунов ждёт разминка в игровой форме. Стоит отметить, что участие платное – 250-300 рублей.

После завершения марафона участников ждут конкурсы, выступления артистов, фестиваль красок Холи, танцевальный флешмоб и дискотека под открытым небом.

Подобные забеги пройдут и в других городах Кузбасса. Так, 9 июля «Красочный забег» состоится в Белово, 16 июля — в Анжеро-Судженске, 23 июля — в Юрге, 30 июля — в Ленинске-Кузнецком, а 6 августа — в Новокузнецке.