В Кузбассе ВТБ увеличил объём финансирования региональных предприятий более чем на 30%

По итогам 9 месяцев 2017 года банк ВТБ в Кузбассе увеличил объём финансирования региональных предприятий более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он предоставил среднему бизнесу более 18 млрд рублей.

Наиболее активно банк поддерживал проекты энергетической, угледобывающей и металлургической отраслей, торговли нефтепродуктами, розничной торговли, а также осуществлял финансирование профессиональных участников рынка коммерческой недвижимости.

«Мы довольны достигнутыми показателями. За счёт активной работы в части корпоративного кредитования мы смогли нарастить кредитный портфель дирекции. В ближайших планах – увеличение документарного портфеля банка на 20% за счет продвижения транзакционных услуг предприятиям среднего бизнеса», – прокомментировала руководитель корпоративного филиала ВТБ в Кузбассе Анжелика Рогожкина.

В банке добавили, что за 9 месяцев в ВТБ было открыто 339 новых счетов (в рублях, иностранной валюте, а также специальных счетов, в том числе в рамах 275-ФЗ). Клиентскую базу дирекции пополнили 215 компаний и предприятий региона.