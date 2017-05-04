В Кузбассе выберут «Красу Шории – 2017»

Конкурс красоты и таланта пройдёт в Междуреченске.

5 мая в Междуреченске выберут самую красивую шорку. Областной национальный конкурс красоты и таланта «Краса Шории – 2017» пройдёт в доме культуры имени Владимира Ленина в Междуреченске.

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В мероприятии участвуют 6 красавиц в возрасте от 17 до 25 лет. Это жительницы Осинников, Междуреченска, Мысков, Новокузнецка.

«Главным условием участия в конкурсе является владение шорским языком. Также участницы должны представить национальный костюм, знание основ тюркского танца, а также традиций и культуры шорского народа», – рассказали в пресс-службе областной администрации.

Все красавицы – участницы фольклорных творческих коллективов и общественных шорских организаций.

Как рассказала Сибдепо одна из помощников организаторов конкурса Чылтыс Таннагашева, шоу будет построено на собирательном образе шорских легенд.

«Победительницу ждёт корона первой красавицы Горной Шории и главный приз – украшение из золота», – добавила собеседница.

Памятные подарки получат и остальные участницы конкурса.

В 2016 году победительницей национального конкурса красоты и таланта стала жительница Мысков Алёна Напазакова.

Посмотрите, кстати, также крутые фото и материал Сибдепо «5 этнических красавиц из Кузбасса».