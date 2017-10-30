В Кузбассе выбрали первого регионального оператора по обращению с ТКО

В Кузбассе выбрали первого регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) зоны «Юг». Им стало новокузнецкое ООО «Экологические технологии». Итоги конкурсного отбора подвели в областном департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

«В соответствии с федеральным законодательством, организация, получившая статус регионального оператора, будет уполномочена осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО», – сообщили в департаменте.

Зона «Юг» включает в себя 11 городских округов и муниципальных районов, начиная от Краснобродского округа и заканчивая Таштагольским районом, с населением в 1 млн 200 тысяч человек. Как полагают специалисты, на этой территории за год может образовываться 370 тыс. тонн ТКО.

Отметим, что статус регионального оператора присваивается юридическому лицу на основании конкурсного отбора на срок не менее 10 лет.