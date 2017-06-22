В Кузбассе выпускные балы пройдут под контролем 1 600 полицейских

В воскресенье, 25 июня, в Кузбасса за порядком во время проведения выпускных балов будут следить 1 600 полицейских. В последнее воскресенье июня со школьной жизнью попрощаются 11 000 выпускников.

«Помогать полиции будут около 550 общественников, в том числе казаки, дружинники и представители частных охранных организаций. К охране порядка также будут привлечены бойцы Росгвардии», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Перед началом торжественных мероприятий места проведения выпускных вечеров осмотрят кинологи с собаками, после чего полиция будет брать объекты под охрану. Во время проведения мероприятия в каждой школе будет находиться не менее трёх сотрудников полиции. Также на территории области изменятся маршруты патрулирования. Они будут максимально приближены к местам проведения праздничных вечеров.

Полиция напоминает кузбассовцам, что в России на законодательном уровне запрещено распивать алкогольные напитки и появляться в нетрезвом состоянии в общественных местах. Кроме того, в общественных местах запрещено нецензурно выражаться и купить сигареты.

Если вы станете свидетелями любого правонарушения, сообщайте об этом в полицию по телефону 022. Анонимность гарантируется.