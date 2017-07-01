В Кузбассе выросли тарифы ЖКХ

1 июля в среднем в Кузбассе тарифы ЖКХ выросли на 5,9%. Напомним, решение об увеличении платы за «коммуналку» приняли в российском правительстве.

Ранее Сибдепо сообщал, что каждое муниципальное образование Кемеровской области само устанавливает размер повышения платы за коммунальные услуги. При этом суммарно такой рост не должен превышать 5,9% с учётом того, что в регионе зафиксировали увеличение тарифа по электроэнергии – на 3,8%.

Например, в Кемерове тарифы по холодной воде и водоотведению увеличатся на 7,3%, отоплению и горячему водоснабжению – на 5,9%, а электроэнергии – на 3,8%. А в Новокузнецке рост на все виды коммунальных услуг, кроме электроэнергии, составит 6,3%, а на электроэнергию – те же фиксированные 3,8%.

Кстати, несмотря на повышение тарифов, кемеровчане будут платить за «коммуналку» меньше, чем жители других столиц регионов Сибири.