В Кузбассе за 2017 год отремонтируют 324 двора

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» также улучшат 41 парк.

В Кемеровской области отремонтируют 324 двора и 41 парк. Улучшение объектов пройдёт в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Национальный приоритетный проект позволит улучшить условия проживания жителям 400 многоквартирных домов в 25 моногородах, включая областной центр и две территории опережающего социально-экономического развития», – процитировали слова замгубернатора Дмитрия Кудряшова в пресс-службе областной администрации.

На реализацию проекта направят более 900 миллионов рублей. Часть средств уже перечислили 10 моногородам: Мундыбашу и Шерегешу Таштагольского района, Анжеро-Судженску, Тайге, Калтану, Березовскому, Салаиру Гурьевского района, Прокопьевску, райцентрам Мариинску и Топкам.

В начале июля в Новокузнецке приступят к ремонту 11 дворов, благоустройству сквера имени А. Выпова и тротуара на улице Кирова. Всего в 2017 году в южной столице Кузбасса улучшат 71 двор. За лето подрядчики отреставрируют тротуары, отмостки, проезды, установят скамейки и урны, смонтируют систему освещения, оборудуют парковки.

В Кемерове уже приступили к ремонту 17 дворов.