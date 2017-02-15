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Кузбасс
В Кузбассе за сутки может потеплеть на 30 градусов

В Кузбассе за сутки может потеплеть на 30 градусов

В Кемеровском гидрометцентре рассказали, что температура в регионе может подняться до 0°С.

16 февраля в Кузбассе ночные температуры будут по-прежнему очень низкими – -28, -33°С. Днём же будет теплее – -13,- 18°С. При этом жители горных районов по-настоящему почувствуют изменения погоды: там столбик термометра поднимется до -6°С.

Ночью 17 февраля вновь похолодает до -17, -22°С, при прояснениях до -30°С.

«Днём в пятницу, 17 февраля, станет теплее – местами температура составит от 0 до -5°С. В среднем по региону она составит -9, -11°С», – рассказала Сибдепо пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

В выходные столбик термометра вновь может опуститься – до -25°С. Можно только предполагать, что будет твориться на дорогах и тротуарах из-за такого перепада температур.

См. также
Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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