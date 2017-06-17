В Кузбассе за сутки сбили четырёх пешеходов

Также 16 июня был сбит один велосипедист.

16 июня в Кузбассе сбили четырёх пешеходов и одного велосипедиста. В числе пострадавших – трое детей. Об авариях рассказали в областной ГИБДД

ДТП в Белове:

В 13:00 на улице Тухачевского водитель Toyota Rav4 сбил девочку 2012 года рождения, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, недалеко от нерегулируемого перекрестка.

ДТП в Киселёвске:

В 14:00 водитель Toyota Corolla сбил пешехода во дворе дома №10 на улице Советская.

ДТП в Новокузнецке:

В 18:48 на проспекте Пионерском водитель ВАЗа сбил мальчика 2009 года рождения, который шёл по «зебре» в сопровождении взрослого.

ДТП в Прокопьевске:

В 19:15 на автодороге «ЦГБ – Хлебзавод» напротив дома №35 по улице Актюбинская водитель Nissan Primera совершил наезд на велосипедиста. Мальчик 2008 года рождения ехал по обочине и неожиданно повернул налево.

ДТП в Кемерове:

В 20:20 на улице Терешковой женщина, шедшая по нерегулируемому пешеходному переходу, попала под колёса Hino Ranger.

В результате происшествий все пешеходы и велосипедист получили травмы. По фактам ДТП проводятся проверки. Пешеходов призывают к внимательности при переходе дорог.