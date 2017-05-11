В Кузбассе задержали водителя, сбившего 17-летнего подростка и уехавшего с места аварии

Авария с участием несовершеннолетнего произошла 8 мая в Осинниках.

В Осинниках задержали водителя, сбившего 17-летнего пешехода и скрывшегося с места аварии.

Как рассказали Сибдепо в пресс-службе регионального ГУ МВД, ДТП на улице 50 лет Октября произошло 8 мая в 23:10. Подросток серьёзно не пострадал, после происшествия у него диагностировали ушибы.

Через несколько часов, уже 9 мая, правоохранители задержали предполагаемого виновника аварии. Им оказался 27-летний водитель ВАЗа.

«По предварительной информации, когда он двигался по улице 50 лет Октября, на проезжую часть вне пешеходного перехода неожиданно вышел подросток. Автолюбитель попытался избежать наезда на него, но сделать этого ему не удалось. Причины, по которым скрылся с места ДТП, водитель пояснить отказался», — сообщили в пресс-службе.

Осведомлённый источник рассказал Сибдепо, что в момент задержания молодой человек был трезвым. Машина кузбассовца находилась в гараже.

В отношении автомобилиста возбудили административные дела. Ему грозят до 15 суток ареста.

По факту аварии проводится проверка. Правоохранители выясняют, где именно водитель сбил подростка: на пешеходном переходе или нет.