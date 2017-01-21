В Кузбассе задержали водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП

Сотрудники ГИБДД Гурьевского района задержали водителя, который 13 января сбил 23-летнюю девушку и скрылся с места ДТП. 49-летний житель Салаира признался в произошедшем.

Установлено, что мужчина помог девушке встать, поинтересовался о её самочувствии и, решив, что с ней всё в порядке, уехал. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, если вы стали участником ДТП, а пострадавший уверяет вас в том, что с ним все в порядке, всё равно следует сообщить о случившемся в ГИБДД.