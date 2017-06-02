В Кузбассе зафиксировали единичные случаи травмирования от урагана

1 июня в Кемерове и ещё в нескольких территориях области бушевал ураган. Как рассказала Сибдепо пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова, в некоторых районах порывы ветра достигали 23 м/с.

«Самый шквал был в Кемерове и Кемеровском районе, потом он перешёл на северо-восток области, а вечером – на юг. В посёлке Новостройка мы зафиксировали порывы ветра до 18 м/с, хотя в центре города они были больше. В Топках порывы ветра достигали 23 м/с, в Яе и Тисуле – 22 м/с, а в Мариинске – 19 м/с», – пояснила Наталья Полуэктова.

При этом в Киселёвске сила ветра достигала 19 м/с, а в Новокузнецке – 16 м/с.

В пресс-службе МБУ «Кемеровская служба спасения» Сибдепо пояснили, что при ликвидации последствий разгула стихии акцент был сделан на дорогах, трамвайных путях и больницах.

«Для ликвидации последствий урагана в Кемерове работали несколько экипажей спасателей. Например, в Рудничном районе возле одной из больниц было убрано 10 упавших деревьев, на Советском – тополь, который придавил четыре машины. К нам поступали сообщения от местных жителей, территориальных управлений, а также от детских садов, больниц и других муниципальных учреждений», – добавил собеседник издания.

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Как отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, гидрометцентр заранее предупреждал, что в регионе возможно усиление ветра. В основном, к ликвидации последствий урагана сотрудники чрезвычайного ведомства привлекались на трёх территориях: в Кемерове, Кемеровском районе и Топках.

«В результате сильного ветра падали ветки, деревья, зафиксированы частичные повреждения кровель. К ликвидации последствий также привлекались оперативные службы, спасатели», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, ветер повалил не только деревья, но и опрокидывал остановки, лавочки. Фото и видео последствий урагана можно посмотреть в нашем репортаже из соцсетей. В результате урагана многие автомобили получили значительные повреждения. Что касается пострадавших, то в регионе зафиксировали 7 случаев. В основном, кузбассовцы получили ушибы, они сами обратились в медицинские учреждения, пояснили в областной администрации.

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Например, кемеровчанка рассказала Сибдепо, что во время усиления ветра её семилетний сын прыгал на батуте в парке «Кузбасский».

«Ребёнка перевернуло вместе с батутом от небольшого ветра, он травмировался. В больнице сыну наложили шов. Также у мальчика зафиксировали синяки, ссадины и ушибы», – добавила кемеровчанка.

Ранее Сибдепо сообщал, что к выходным погода «постарается» максимально загладить свою вину за устроенные «неудобства». Ведь в субботу и воскресенье в регионе будет жарко – температура воздуха поднимется до +25°С. При этом осадков и сильного ветра не предвидится.