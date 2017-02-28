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Кузбасс

В Кузбассе заканчивается приём заявок на премию «Авант-ПЕРСОНА 2017»

Заявки можно отправлять до 10 марта.

10 марта закончится приём заявок номинантов на премию «Авант-ПЕРСОНА 2017», в рамках которой компетентное жюри определяет наиболее значимые события, компании и персоны прошедшего года, которые оказали позитивное влияние на экономику и бизнес региона.

По итогам минувшего года будут выбраны номинанты по пяти направлениям: «Событие», «Компания», «Топ-менеджер», «Предприниматель» и «Бизнес-леди».

Редакция группы изданий «Авант» напоминает, что выдвинуть собственного кандидата на премию может любой желающий. Для этого необходимо заполнить специальную анкету на сайте, в которой нужно указать в свободной форме, как данный номинант повлиял на развитие региона. Можно предложить кандидата во всех номинациях или только в одной.

Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: Группа изданий "Авант"

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