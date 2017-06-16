В Кузбассе закрываются магазины крупной продуктовой сети

В начале года число торговых объектов новокузнецкой компании «Центрпродсервис» было 40, а сейчас осталось чуть более 10.

Новокузнецкая компания «Центрпродсервис» (ЦПС) закрывает свои магазины на юге Кузбасса. В начале года число их число составляло 40, а сейчас осталось чуть более 10.

Как пишет «Коммерсантъ», супермаркеты «Ближний», сеть которых развивает ЦПС, закрываются и их персонал увольняется. Участники рынка отметили, что в настоящий момент неизвестно, кто займёт их место. Предполагается, что это могут быть «Мария-Ра», «Пятерочка» или «Магнит».

Один из поставщиков ЦПС пояснил изданию, что закрытие магазинов может быть связано с тем, что предприниматель Александр Щукин является одним из восьми фигурантов уголовного дела о вымогательстве акций разреза «Инской».