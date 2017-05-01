В Кузбассе замгубернатора по ЖКХ и дорогам ушёл в отставку

В Кузбассе заместитель губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Анатолий Лазарев ушёл в отставку. Этот пост он занимал с августа 2012 года.

«Причина отставки – увольнение по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами», – сообщили в пресс-службе областной администрации.

Исполнять обязанности вице-губернатора будет Дмитрий Кудряшов.

Дмитрий Кудряшов родился 13 августа 1969 года в Кемерове. В 1992 году он окончил Кемеровский государственный университет по специальности «Химия», а в 2004 году получил диплом Новосибирского государственного технического университета по специальности «Высоковольтные электроэнергетика и электротехника».

С февраля 2016 года Дмитрий Кудряшов был начальником департамента электроэнергетики обладминистрации.