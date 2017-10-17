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Кузбасс
В Кузбассе зарегистрировали землетрясение

В Кузбассе зарегистрировали землетрясение

Эпицентр подземного толчка находился примерно в 11 км к юго-востоку от Гурьевска.

Вечером 16 октября в Кузбассе зарегистрировали землетрясение. Как сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, его магнитуда составила 2,9.

Эпицентр подземного толчка находился примерно в 11 км к юго-востоку от Гурьевска.

«Жители не почувствовали толчки. Землетрясение никак не отразилось на работе промышленных предприятий. Его магнитуда составила 2,7», – пояснили Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В ведомстве добавили, что подземный толчок зафиксировали в 21:23.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: https://pxhere.com/

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