Эпицентр подземного толчка находился примерно в 11 км к юго-востоку от Гурьевска.

Вечером 16 октября в Кузбассе зарегистрировали землетрясение. Как сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, его магнитуда составила 2,9.

Эпицентр подземного толчка находился примерно в 11 км к юго-востоку от Гурьевска.

«Жители не почувствовали толчки. Землетрясение никак не отразилось на работе промышленных предприятий. Его магнитуда составила 2,7», – пояснили Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В ведомстве добавили, что подземный толчок зафиксировали в 21:23.