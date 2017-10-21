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В Кузбассе женщина и ребёнок пострадали в массовом ДТП

На трассе Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск -Новокузнецк столкнулись 3 автомобиля

Подписчики группы «Инцидент Кемерово» опубликовали видео с последствиями серьёзного ДТП на кузбасской трассе в районе города Полысаево. На участке дороги произошло столкновение с участием, как минимум, трёх автомобилей. Дорога на протяжении нескольких десятков метров усеяна фрагментами кузовов и битым стеклом. На опубликованном видео видно, что машины пострадали очень серьёзно.

«По предварительным данным, около 13.00 на 15 километре дороги Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск -Новокузнецк водитель автомобиля Nissan Maxima не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Chevrolet Captiva, а затем с Mazda Titan», — рассказали корреспонденту Сибдепо в отделе пропаганды обласного ГИБДД.

В результате ДТП пострадали пассажиры Nissan — женщина и ребёнок. Они получили травмы средней степени тяжести — ушибы и переломы. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: VK/Регион 42

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