В Кузбассе женщина, не имеющая водительского удостоверения, спровоцировала смертельное ДТП

29-летняя женщина выехала на «встречку» и врезалась в ПАЗ.

В Ленинск-Кузнецком районе на трассе женщина за рулём Ford Focus спровоцировала смертельное ДТП.

По информации областной Госавтоинспекции, автомобилистка не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в автобус ПАЗ.

Пассажир иномарки – 48-летний мужчина – скончался на месте происшествия. 29-летнюю женщину, управлявшую «легковушкой», госпитализировали. За рулём ПАЗа находился 50-летний мужчина. Он не пострадал. Пассажиров в автобусе не было.

«У женщины, управлявшей Ford, не было водительских прав. Ей их не выдавали», — рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

По факту происшествия на трассе «Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк» проводится проверка. Госавтоинспекция призывает автомобилистов к внимательности и осторожности за рулём. Водителей просят не превышать скорость, соблюдать безопасные боковой интервал и дистанцию.