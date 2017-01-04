В Кузбассе женщина ударила автобус лопатой и сломала палец
Инцидент произошёл в Прокопьевске 3 января.
В Прокопьевске женщина 1962 года рождения расчищала снег у дома рядом с проезжей частью. Она случайно задела черенком лопаты проезжающий мимо автобус ПАЗ и сломала палец, сообщает «Прокопьевск.ру».
По данным ГИБДД Кемеровской области, инцидент произошёл на улице Коксовой в 8:30. При оформлении ДТП инспекторы зафиксировали недостатки в состоянии дороги, связанные с её содержанием. Также на месте, где случилось происшествие, не было освещения.
Всего за прошедшие сутки на дорогах Кузбасса произошло восемь аварий, в которых пострадали 14 человек.
Фото: Google Images.