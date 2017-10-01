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В Кузбасских школах появятся «Службы примирения»

В Кузбасских школах появятся «Службы примирения»

В некоторых учебных заведениях уже идёт работа в экспериментальном режиме.

Во всех школах Кузбасса планируют подготовить волонтёров, которые будут разрешать конфликты. Причём, так называемая «Служба примирения» будет помогать не только ученикам. Споры будут решать среди педагогов и даже родителей. Об этом Сибдепо рассказала педагог-психолог Кузбасского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» Марина Скударнова.

«Самыми частыми проблемами мы считаем: конфликт между одним учеником и остальным классом, взаимоотношение учителей и детей, а также недопонимание между педагогами и родителями учеников», — пояснила собеседница издания.

Марина Скударнова отметила, что на данный момент все конфликты, которые возникали в учебных заведениях, волонтёры «Служба примирения» решили успешно.

Текст: Карина Миллер.
Фото: pxhere.com.

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