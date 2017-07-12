В кузбасской колонии началось строительство современного коровника на 200 голов

Планируется, что строительство объекта завершится ближе к концу года.

В Чебулинском районе в колонии-поселения №3 началось строительство современного коровника на 200 голов.

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Как сообщил Сибдепо руководитель пресс-службы областного ГУ ФСИН Павел Акуленко, в этой колонии уже есть коровники, в которых содержатся 640 бурёнок. Новый будет отличаться от других тем, что, во-первых, его построят из другого материала (металл), во-вторых, он будет утеплен специальной пеной.

«По расчетам специалистов это позволит поддерживать внутри оптимальный микроклимат. Кроме того, в коровнике установят приточно-вытяжную вентиляцию», — рассказали в пресс-службе регионального ГУ ФСИН.

Бурёнок в новом коровнике будут доить трижды в день с помощью современной автоматической доильной установки и молокопровода. Планируется, что объект построят ближе к концу 2017 года.

Молоко от уже обитающих на территории колонии коров, а также масло и творог распространяют по исправительным учреждениям Кузбасса, Алтайского края, Новосибирской и Томской областей. Также продукцию продают на ярмарках.