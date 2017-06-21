В кузбасской колонии нашли тела двух осужденных, СК проводит проверку

Тела 50-летней женщины и 36-летнего мужчины нашли в колонии поселения в Чебулинском районе.

В Чебулинском районе в колонии поселения в помещении ремонтный мастерских рано утром в понедельник, 19 июня, нашли тела двух осужденных — 50-летней женщины и 36-летнего мужчины. На телах обоих погибших есть следы насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

«Тела обнаружили другие осужденные, они сообщили в администрацию колонии поселения. Следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего. В настоящее время на месте работает группа следователей криминалистов, возглавляемая руководителем отдела криминалистки следственного управления», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначен комплекс судебных экспертиз.

По словам осведомлённого источника, погибший мужчина был осужден по статье «Убийство», а женщина — за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть потерпевшего.