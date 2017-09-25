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В кузбасской колонии планируют производить новые виды колбасных изделий

В кузбасской колонии планируют производить новые виды колбасных изделий

Эксперты уже продегустировали новую продукцию.

В колонии-поселении №2, которая находится в Мариинске, планируют производить новые виды колбасных изделий. В качестве эксперимента в производственном цехе учреждения изготовили около 15 видов такой продукции. Их продегустировали эксперты.

«Образцы новой продукции мы направили в организацию, которая сертифицирует продукты питания. Если наша продукция получит соответствующий сертификат, то в октябре в КП-2 приступят к производству 5-6 новых видов колбасных изделий», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУФСИН России по Кемеровской области.

Во время дегустации эксперты отметили хорошую производительность цеха и его санитарное состояние.

См. также
Текст: Тимофей Шикер.
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

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