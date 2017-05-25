В кузбасской колонии прошёл конкурс красоты среди осужденных женщин

В кузбасской исправительной колонии №35 ежегодно осужденные женщины участвуют в различных культурных мероприятиях, в том числе в конкурсе красоты. В этом году девизом конкурса красоты стала крылатая фраза «не родись красивой». Все конкурсантки продемонстрировали членам жюри свои таланты в трёх номинациях, «Приветствие», «В гармонии с природой» и «Домашнее задание», после чего определилась фаворитка мероприятия.

Все участницы конкурса рассказывали о себе, о своей любви к природе, пели, танцевали и читали монологи. Каждая из них специально для мероприятия подготовила три платья. Женщины сами рисовали эскизы и по ним шили свои наряды.

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Победительницей конкурса стала 29-летняя женщина, осужденная за кражу. Она всех покорила рассказом о себе, своей дочери и о любви к спорту. Всех женщин поддерживали зрители, среди которых были осужденные и сотрудники исправительного учреждения. В финале торжества члены жюри сделали вывод, что осужденные сумели доказать, что некрасивых женщин не существует, бывают только ленивые.