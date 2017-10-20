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В кузбасской школе приставы временно закрыли спортзал и кабинет информатики

В кузбасской школе приставы временно закрыли спортзал и кабинет информатики

Проверку в образовательном учреждении провели сотрудники Роспотребнадзора.

В одной из школ Тяжинского района приставы временно закрыли спортзал и кабинет информатики. Сотрудники Роспотребнадзора выявили, что в помещениях учреждения не соответствовали нормам уровень искусственной освещенности и параметры микроклимата.

«В кабинете информатики не соответствовали нормам уровни напряженности электрического поля, эквивалентные уровни звука на рабочих местах обучающихся, уровни плотности магнитного потока», – рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

В итоге спортзал закрыли на 60 суток, а кабинет информатики – на 90 суток. Как пояснил Сибдепо осведомлённый источник, нарушения были найдены в МБОУ «Ступишинская средняя общеобразовательная школа им.Героя РФ С.Н. Морозова». Школу привлекли к административной ответственности.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: pixabay.com.

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