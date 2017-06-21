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В кузбасской «Томской писанице» пройдёт «Сабантуй»

В кузбасской «Томской писанице» пройдёт «Сабантуй»

Татаро-башкирский праздник в музее-заповеднике отметят 2 июля.

2 июля в кузбасском музее-заповеднике «Томская писаница» отметят татаро-башкирский праздник «Сабантуй».

«Празднование мы организуем уже не первый год, — рассказала Сибдепо режиссёр «Томской писаницы» Екатерина Борисова. – Сабантуй переводится с татарского как «праздник плуга». Он проводится по завершении посевной, когда можно выдохнуть и как следует разгуляться».

В рамках «Сабантуя» пройдут несколько мероприятий с участием татаро-башкирских общин. Например, участники покажут, как обустроен дом у татар. Будет создано несколько экспозиций.

Также состоится презентация блюд национальной кухни. Специально к «Сабантую» участники приготовят чак-чак и пироги с начинками. Посетители смогут их попробовать.

На празднике выберут татарскую красавицу. Во время конкурса красоты девушки продемонстрируют знание своего языка, выступят с творческим номером.

«Среди мужчин пройдёт турнир по «корэшу» (национальная борьба), — отметила Екатерина Борисова. – Победитель получит звание батыра (богатырь) и совершит круг почёта с бараном».

Для гостей, не участвующих в вышеперечисленных конкурсах, пройдут турниры по армрестлингу, перетягиванию каната. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в ловле живой рыбы из бассейна.

Праздник начнётся в 13:00. Стоимость детского и льготного билета составит 150 рублей, взрослого – 250 рублей.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: http://www.gukmztp.ru/

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