В кузбасской угольной компании установили рекорд скоростной проходки

В «СУЭК-Кузбасс» установили рекорд скоростной проходки. В декабре 2016 года бригада Александра Куличенко шахты «Талдинская-Западная 1» компании комбайном фронтального типа Sandvik МВ-670 подготовила 1 272 метра горных выработок.

Как сообщает пресс-служба «СЭУК-Кузбасс», ранее бригаде Александра Куличенко удалось трижды в 2016 году преодолеть километровый рубеж месячной проходки. Это также является рекордным результатом.

Отмечается, что за 2016 год этот коллектив проходчиков шахты «Талдинская-Западная 1» подготовил 5 427 м горных выработок, что является лучшим отраслевым показателем.

Развитие горных работ является одним из приоритетных направлений в компании. Ежегодный объём инвестиций, связанных с ведением горно-капитальных работ (ГКР) составляет почти один миллиард рублей.