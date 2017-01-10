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В кузбасской угольной компании установили рекорд скоростной проходки

В кузбасской угольной компании установили рекорд скоростной проходки

За месяц бригада Александра Куличенко шахты «Талдинская-Западная 1» АО «СУЭК-Кузбасс» подготовила 1 272 метра горных выработок.

В «СУЭК-Кузбасс» установили рекорд скоростной проходки. В декабре 2016 года бригада Александра Куличенко шахты «Талдинская-Западная 1» компании комбайном фронтального типа Sandvik МВ-670 подготовила 1 272 метра горных выработок.

Как сообщает пресс-служба «СЭУК-Кузбасс», ранее бригаде Александра Куличенко удалось трижды в 2016 году преодолеть километровый рубеж месячной проходки. Это также является рекордным результатом.

Отмечается, что за 2016 год этот коллектив проходчиков шахты «Талдинская-Западная 1» подготовил 5 427 м горных выработок, что является лучшим отраслевым показателем.

Развитие горных работ является одним из приоритетных направлений в компании. Ежегодный объём инвестиций, связанных с ведением горно-капитальных работ (ГКР) составляет почти один миллиард рублей.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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