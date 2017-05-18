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В кузбасской управляющей компании отдали долг в 1,6 млн рублей, испугавшись ареста кассы

В кузбасской управляющей компании отдали долг в 1,6 млн рублей, испугавшись ареста кассы

После решения суда УК занялись приставы.

В Тайге управляющая компания задолжала почти 1,6 млн рублей строителям. После этого организация, которая занимается подготовкой строительных площадок, производством электромонтажных и санитарно-технических работ обратилась в суд. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Суд решил взыскать долг с УК. Постановление поступило приставам. Они пришли к должнику и предупредили о возможном аресте кассы в случае игнорирования долгов. Как только руководители управляющей компании узнали об этом, они сразу же погасили задолженность.

Осведомлённый источник пояснил Сибдепо, что должником выступило ООО «УК «Наш Дом», а взыскателем – тайгинское ООО «Сибпромсервис».

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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