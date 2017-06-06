В кузбасском городе в ДТП погиб 28-летний мотоциклист

Смертельная авария произошла в Полысаеве на улице Космонавтов.

5 июня в городе Полысаево на улице Космонавтов, в районе дома №67, столкнулись Toyota и мотоцикл. ДТП произошло в 22:30. В результате аварии водитель двухколёсного транспорта погиб на месте.

«По предварительным данным, водитель Toyota Corolla ехал по улице Космонавтов. При повороте налево вне перекрёстка он не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki, который ехал во встречном направлении. В результате столкновения 28-летний мотоциклист погиб», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кемеровской области.

При этом 39-летний водитель авто не пострадал.

Госавтоинспекция призывает водителей быть более внимательными и осторожными. Автомобилистам советуют выбирать скоростной режим и дистанцию до впереди движущихся транспортных средств исходя из конкретных дорожных условий.