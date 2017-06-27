В кузбасском музее незаконно хранили оружие и боеприпасы, возбуждено уголовное дело

Из музея изъяли в том числе и гранаты, винтовки, револьвер, пулемет.

В городском музее в Березовском незаконно хранили оружие и боеприпасы. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в областной прокуратуре.

«Какие-либо документы, подтверждающие поступление оружия и боеприпасов в музей, их свойства и боевые качества, на момент прокурорской проверки отсутствовали», — рассказали в пресс-службе регионального надзорного органа.

Специалисты изъяли из музея, в частности, гранаты, винтовки, револьвер, пулемет. По итогам экспертизы одна часть оружия была признана пригодной для использования, другая – нет.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов»).

Как сообщила Сибдепо старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич, каким образом оружие появилось в музее будет установлено в ходе расследования дела.

Если музей получит необходимые документы, то возможно по решению суда ему вернут часть оружия.