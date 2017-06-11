В кузбасском посёлке со дна реки подняли тело 10-летнего ребёнка

В субботу, 10 июня, в посёлке Грамотеино города Белово утонул 10-летний ребёнок. Группа детей играла на реке Иня, один из мальчиков поскользнулся и упал в воду. Школьники не смогли самостоятельно вытащить из воды друга.

Напуганные школьники рассказали родителям, что их товарищ утонул, взрослые тут же поспешили на реку, но самостоятельно найти ребёнка не смогли, после чего обратились за помощью к спасателям, сообщает правоохранительный портал Кузбасса.

Прибывшие на место происшествия водолазы подняли с речного дна тело ребёнка. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.