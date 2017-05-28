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Кузбасс
В кузбасском селе за две недели медведь задрал шесть коров

В кузбасском селе за две недели медведь задрал шесть коров

Охотоведы проводят проверку по данному факту.

В селе Даниловка Тяжинского района за две недели медведь задрал шесть коров. Об этом со ссылкой на осведомлённый источник сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Местный фермер заметил, что из его стада стремительно куда-то пропадают коровы. Мужчина рассказал об этом полицейским и охотоведам.

«На месте происшествия были обнаружены следы медведя, а возле лесного массива – останки крупнорогатого скота», — передаёт портал.

Сейчас охотоведы проводят проверку по данному факту. Жителям Даниловки порекомендовали не ходить в лес.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://pixabay.com/

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