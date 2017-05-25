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Кузбасс

В Кузбассе Следком проводит проверку по информации о задержке зарплаты дорожникам

По данным местных СМИ, сотрудники ООО «Рудничное» не получают зарплату уже четыре месяца.

В Кузбассе Следственное управление Следственного комитета организовало доследственную проверку после сообщений в СМИ о задержке дорожникам зарплаты. По предварительным данным, сотрудники ООО «Рудничное» не получают деньги за свой труд уже четыре месяца.

«В рамках проверки будет установлен период, на протяжении которого рабочие не получали заработную плату, изучена финансовая документация. Будет установлено, имелись ли на счетах организации денежные средства, и на какие цели они расходовались. Также будут опрошены работники и руководители предприятия», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Ход доследственной проверки взят на контроль руководителя областного Следкома. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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