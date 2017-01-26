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В КузГТУ разработали компьютерную программу по оптимизации процесса обогащения угля

Уникальное программное обеспечение предложат обогатительным фабрикам.

В КузГТУ разработали компьютерную программу по оптимизации процесса обогащения угля. Одним из авторов разработки стал студент Владимир Кандинский, которого на губернаторском приёме 26 января отметил Аман Тулеев.

Глава региона отметил, что сейчас получено авторское свидетельство, и команда вуза готова предлагать свое уникальное программное обеспечение обогатительным фабрикам.

Напомним, что в 2016 году кузбасские обогатительные фабрики, загруженные на 87,1% производственной мощности, переработали за год 159,8 млн тонн угля.

Текст: Анна Печенегова.
Фото: Google Images.

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