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В Ленинске-Кузнецком на пустыре нашли тело новорождённой девочки

В Ленинске-Кузнецком на пустыре нашли тело новорождённой девочки

Следственный комитет организовал проверку по данному поводу.

В пятницу, 26 октября, на окраине Ленинска-Кузнецкого на пустыне нашли тело новорожденной девочки. По факту произошедшего Следственный комитет организовал доследственную проверку.

«Предварительно установлено, что в вечернее время местный житель на пустыре окраины города нашёл пакет с телом новорождённого ребёнка. Мужчина вызвал «скорую помощь» и сотрудников полиции», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину и давность смерти младенца. Также выделен ДНК-профиль, который в дальнейшем поможет найти мать ребёнка.

В настоящее время устанавливаются все женщины, которые имели признаки беременности, а в настоящее время они отсутствуют, при этом детей у них нет. Следователи проверяют все городские больницы и женские консультации. По результатам доследственной проверки принято процессуальное решение.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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