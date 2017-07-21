Происшествия
Кузбасс

В Ленинске-Кузнецком горели «КамАЗ» и мини-погрузчик

Предварительно, сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

Утром 21 июля в Ленинске-Кузнецком в гаражном боксе на улице Магаданная горели «КамАЗ» и мини-погрузчик.  Специалисты получили сигнал о пожаре в 8:31.

«На момент прибытия пожарных из гаражного бокса шёл дым, — сообщили Сибдепо в пресс-службе регионального ГУ МЧС. — В результате происшествия мини-погрузчик сгорел полностью, а у грузового авто обгорели два борта и настил кузова».

12 пожарных завершили тушение в 8:47. Предварительная причина случившегося — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. Ущерб от пожара предварительно оценён в 100 тысяч рублей.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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