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Кузбасс
В Ленинском районе Кемерова в гаражном боксе сгорели автобус и «Газель»

В Ленинском районе Кемерова в гаражном боксе сгорели автобус и «Газель»

Автопожар произошёл на улице 142-й проезд.

1 мая в Кемерове в гаражном боксе на улице 142-й проезд произошёл пожар. Сообщение о происшествии поступило огнеборцам в 13:39. В 13:50 огонь уже ликвидировали.

«На момент прибытия первого подразделения из здания бокса шёл дым. В результате на площади 30 кв. м обгорели автобус «ПАЗ» и «Газель», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Всего к тушению пожара от чрезвычайного ведомства привлекались 23 человек и 6 единиц техники.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: vk.com / Регион-42 Кемерово.
Фото: архив Сибдепо.

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