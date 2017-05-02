В Ленинском районе Кемерова в гаражном боксе сгорели автобус и «Газель»

1 мая в Кемерове в гаражном боксе на улице 142-й проезд произошёл пожар. Сообщение о происшествии поступило огнеборцам в 13:39. В 13:50 огонь уже ликвидировали.

«На момент прибытия первого подразделения из здания бокса шёл дым. В результате на площади 30 кв. м обгорели автобус «ПАЗ» и «Газель», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Всего к тушению пожара от чрезвычайного ведомства привлекались 23 человек и 6 единиц техники.