В «Ленте» назвали адреса, где откроют новые супермаркеты в Кемерове

В настоящее время в компании рассекретили два адреса из семи.

Ритейлер «Лента» заявил, что до конца 2017 года купит в Сибири 22 супермаркета, принадлежащих группе «Холидей». Семь супермаркетов из 22 находятся в Кемерове.

«Мы можем сообщить, что супермаркеты «Лента» точно откроются после реконструкции торговых помещений в Кемерове по следующим адресам: проспект Ленина, 90/1 (ТРК «Променад 1») и проспект Ленина, 116. Адреса других пяти супермаркетов будут названы позднее», — сообщили Сибдепо в пресс-службе компании «Лента».

Также в пресс-службе пояснили, что все магазины, приобретённые в рамках сделки с «Холидей», будут открыты не позднее марта 2018 года. В настоящее время сумма сделки не раскрывается.

Напомним, после покупки всех супермаркетов, «Лента» временно их закроет. В торговых точках проведут ремонт. Средняя торговая площадь 22 магазинов составляет около 800 кв.м, общая торговая площадь приобретаемых магазинов – около 18 000 кв.м. Все магазины по своему размеру и планировке соответствуют формату «супермаркет» «Ленты».