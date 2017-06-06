В Лесной Поляне появится «Дерево счастья»

В пятницу, 9 июня, в Лесной Поляне в парке Лесная сказка состоится открытие нового арт-объекта. Совсем скоро в городе появится «Дерево счастья».

«Дерево счастья» создано в ходе городского грантового конкурса социально значимых проектов комитетов территориального общественного самоуправления «Город друзей – город идей», — сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

Арт-объект является подарком жителей района ко Дню рождения Кемерова, празднование которого состоится 12 июня. Композицию изготовили из металла. Внутри скульптуры находится гнездо с двумя птицами. Пернатые символизируют тело и свет, предвещающими урожай и богатство.

Праздничное открытие «Дерева счастья» состоится в 12:00.