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В Лесной Поляне появится «Дерево счастья»

В Лесной Поляне появится «Дерево счастья»

Новый арт-объект установят в парке Лесная сказка.

В пятницу, 9 июня, в Лесной Поляне в парке Лесная сказка состоится открытие нового арт-объекта. Совсем скоро в городе появится «Дерево счастья».

«Дерево счастья» создано в ходе городского грантового конкурса социально значимых проектов комитетов территориального общественного самоуправления «Город друзей – город идей», — сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

Арт-объект является подарком жителей района ко Дню рождения Кемерова, празднование которого состоится 12 июня. Композицию изготовили из металла. Внутри скульптуры находится гнездо с двумя птицами. Пернатые символизируют тело и свет, предвещающими урожай и богатство.

Праздничное открытие «Дерева счастья» состоится в 12:00.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пресс-служба администрации Кемерова.

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