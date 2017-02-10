В летнюю программу «Спиченково» вошли 11 рейсов

Из них шесть рейсов российских и пять — зарубежных.

В новокузнецком «Спиченково» сформировали летнюю программу воздушных перевозок. В неё вошли 11 рейсов (шесть российских и пять зарубежных).

«Мы предложили увеличить частоту по маршруту Сочи до 2-х раз и продлить до середины октября, на что они согласились и при этом сохранить Анапу, — цитирует «ТВН» гендиректора ООО «Аэрокузбасс» Виктора Белозерова. — Но коль наши граждане привыкли отдыхать за пределами нашей Родины, удалось договориться о том, что с 5 мая начнет выполнять полеты авиакомпания, одна с 5 мая в Анталью, вторая с 29 мая также в Анталью. При этом, сохраняются и Вьетнам, и Таиланд».

Со 2 июня из «Спиченково» также можно будет улететь в Симферополь. Около 30% мест на самолёте будут субсидированы государством.

Не исключено, что к числу международных добавится рейс до Душанбе. Переговоры находятся на финальной стадии. В летнюю программу перевозок из новокузнецкого аэропорта также включены Красноярск и Новосибирск.

Как рассказали Сибдепо в «Спиченково», билеты до Анапы и Сочи есть в продаже. Их цена начинается от 12 тысяч рублей. Продажа билетов до Симферополя, Красноярска и Новосибирска пока не открыта.