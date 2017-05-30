В Ливенской епархии назвали фейком просьбу епископа удалить публикацию о его Land Cruiser

Представитель Ливенской епархии отец Александр назвал фейком просьбу епископа Нектария удалить публикацию о его Land Cruiser из СМИ. Ранее Сибдепо сообщал, что священник пригрозил ИА «Орловские новости» делом о «чувствах верующих» из-за статьи о его внедорожнике. Соответствующее письмо издание опубликовало 29 мая.

«Я официально заявляю, что епископ Нектарий никакие письма в «Орловские новости» не писал. Письмо, выложенное на сайте, – непосредственно фейк. Подпись владыки и печать, фирменный бланк – это совершенно с другого указа, который был подписан епархиальным архиереем», – цитируют «Орловские новости» отца Александра.

Ситуацию также прокомментировал губернатор Орловской области Вадим Потомский. Он считает, что претензии журналистов к дорогой машине, которую подарили епископу, неправомерны.

«Надо почитать Библию: не судите, да не судимы будете. Мы можем ходить в храм, молиться, просить милостыню божию. А если мы ходим к представителям бога, начинаем их линчевать и чем-то поливать… Бог не фраер. Он все видит. И суд бывает только один: божий суд», – сказал глава региона в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Toyota Land Cruiser V8 Нектария – это подарок от местного агрохолдинга. Как заявил отец Александр, несмотря на то, что автомобиль оформлен на епископа, он, в случае сложения с того полномочий, останется за Ливенской епархией.