В мае кузбассовцы стали реже вступать в брак и больше разводиться

По данным Росстата, за год число браков в регионе сократилось на 8,7%.

В мае 2017 года в Кузбассе зафиксировали 545 браков. Годом ранее этот показатель составил 597. В итоге, количество официально зарегистрированных отношений в регионе сократилось за год на 8,9%. Такие данные приводит Росстат.

Вместе с тем кузбассовцы стали больше разводиться. В мае 2017 года в регионе развелись 1024 семейный пар, а годом ранее – 970. Прирост составил 5,6%.

Ранее Сибдепо сообщал, что по итогам первого квартала 2017 года Кемеровская область стала второй среди регионов Сибири с самой высокой долей разводов. Тогда в области распалось 2838 семей.