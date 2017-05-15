В майские праздники кемеровские абоненты Tele2 побывали в 70 странах мира

Чаще всего жители областного центра, пользующиеся услугами оператора, выезжали в Турцию, Казахстан, Вьетнам, Китай и Таиланд.

Tele2 рассказала, в какие страны кемеровские абоненты оператора уезжали в майские праздники. В первые девять дней мая жители областного центра побывали всего в 70 странах мира. Самыми популярными у абонентов Tele2 из столицы Кузбасса оказались Турция, Казахстан, Вьетнам, Китай и Таиланд.

Абоненты оператора в целом со всей страны посетили 168 государств. В числе самых востребованных – Белоруссия, Турция, Украина, Финляндия, Казахстан, Эстония, Германия, Франция, Испания и Китай. Также клиенты Tele2 побывали на Фиджи и Гренаде, в Парагвае, Кении и Анголе.

Чаще всего по телефону во время своих путешествий разговаривали абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Челябинской областей и Пермского края. На их долю пришлась треть голосового трафика и сообщений, а также более половины интернет-трафика, использованного всеми абонентами во время поездок по миру.