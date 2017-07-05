В Малайзии c заправок убрали картонные фигуры женщин, потому что к ним приставали мужчины
Мужчины публиковали вызывающие фотографии в соцсетях.
В Малайзии компания Shell убрала c территорий своих заправок картонные фигуры женщин, потому что к ним приставали мужчины. При этом местные жители не стеснялись размещать в своих аккаунтах в соцсетях фото, как они целуют или держат за промежность макеты женщины в униформе, пишет TJ.
Menjijikkan! Segelintir Pelanggan Shell Ambil Kesempatan "Cabul" Poster Gadis Air Mineral: https://t.co/nolA6ysDm3 #GadisShell #Viral pic.twitter.com/7hrSV5TpBj
— SAYS Seismik (@saysseismik) July 3, 2017
«Мы призываем пользователей Интернета и представителей общественности воздержаться от дальнейшего распространения этих фотографий. Картонные макеты исчезли со всех наших точек с сегодняшнего дня», – заявили в Shell.
Также в компании отметили, что они считают такое поведение «не соответствующим культуре малазийцев», ведь более 60% граждан страны исповедуют ислам.
На картонных фигурах, с которыми делали вызывающие фото представители сильного пола, изображена 25-летняя сотрудница Шафила Хайрусалле в чёрном платке и красной футболке с символикой компании. По её словам, даже если мужчины делали снимки в шутку, она всё равно «чувствует себя униженной».