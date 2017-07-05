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В Малайзии c заправок убрали картонные фигуры женщин, потому что к ним приставали мужчины

В Малайзии c заправок убрали картонные фигуры женщин, потому что к ним приставали мужчины

Мужчины публиковали вызывающие фотографии в соцсетях.

В Малайзии компания Shell убрала c территорий своих заправок картонные фигуры женщин, потому что к ним приставали мужчины. При этом местные жители не стеснялись размещать в своих аккаунтах в соцсетях фото, как они целуют или держат за промежность макеты женщины в униформе, пишет TJ.

«Мы призываем пользователей Интернета и представителей общественности воздержаться от дальнейшего распространения этих фотографий. Картонные макеты исчезли со всех наших точек с сегодняшнего дня», – заявили в Shell.

Также в компании отметили, что они считают такое поведение «не соответствующим культуре малазийцев», ведь более 60% граждан страны исповедуют ислам.

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На картонных фигурах, с которыми делали вызывающие фото представители сильного пола, изображена 25-летняя сотрудница Шафила Хайрусалле в чёрном платке и красной футболке с символикой компании. По её словам, даже если мужчины делали снимки в шутку, она всё равно «чувствует себя униженной».

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: twitter.com, facebook.com, Getty.

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