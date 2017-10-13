В Мариинске горел автомобиль Renault Symbol

В четверг, 12 октября, в Мариинске в 19:40 загорелся легковой автомобиль Renault Symbol. ЧП произошло на улице Опытная. По указанному адресу тут же выехал одно подразделение МЧС.

«На момент прибытия спасателей машина горела открытым пламенем. В результате пожара пострадала передняя часть автомобиля. Обгорел двигатель, оплавилась приборная панель в салоне автомобиля», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за неисправности в электрооборудовании транспортного средства. К ликвидации пламени привлекались три человека и одна единицы спецтехники.