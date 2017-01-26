Авто
Кузбасс

В Мариинском районе на трассе водитель Lexus насмерть сбил пешехода

43-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи.

25 января в Кузбассе на трассе «Мариинск — Калининский» насмерть сбили 43-летнего мужчину. ДТП произошло на 2 км 492 м дороги.

По данным областной ГИБДД, 42-летний водитель Lexus RX 300 совершил наезд на пешехода, шедшего по проезжей части в одном направлении с авто.

«От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи», — сообщила Сибдепо сотрудник отдела пропаганды региональной Госавтоинспекции Маргарита Рахвалова.

В рамках проверки, организованной по факту ДТП, правоохранители выяснят все обстоятельства аварии в Мариинском районе.

ГИБДД в очередной раз призывает жителей Кемеровской области к внимательности и осторожности на дорогах. Водителям рекомендуют избегать резких манёвров, не превышать скорость, соблюдать безопасные боковой интервал и дистанцию. Пешеходам советуют переходить проезжую часть в установленных местах.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: http://53news.ru/

Комментарии

Рекомендуем

Кинопрокат

«Три икса: мировое господство»: аттракцион дядюшки Дизеля

Как возрождали карьеру самого безбашенного агента Голливуда
Чтиво

10 сексуальных моделей из Кузбасса

Модели, которые затмят любых модельеров!
Видео

Праведники свежемороженые: видеорепортаж с крещенских купаний

Корреспондент Сибдепо пообщался с участниками крещенских мероприятий, опробовал на себе ледяную водичку в новой иордани на Притомском и даже не заболел
Тест

Какой из вас руководитель?

Проверьте, относитесь ли вы к офисным тиранам

Сегодня в Кемерове

Популярное