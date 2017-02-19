В масленичную неделю в Кемерове откроют кафе для птиц

В воскресенье, 19 февраля, в 14:00 в столице Кузбасса сотрудники Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества откроют в парке имени Веры Волошиной масленичную неделю. В рамках мероприятия пройдёт акция «Кафе «Птичий двор», которую приурочили к Году экологии.

«Сегодня мы откроем масленичную неделю. Все желающие смогут поучаствовать в конкурсе по перетягиванию каната, а также поводить с нами хороводы. Наши читатели вместе со своими детьми изготовили и раскрасили 10 кормушек для птиц, которые сегодня мы развесим в парке», – рассказали Сибдепо в Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества.

По словам собеседницы онлайн-журнала, в это время года в городе необходимо устанавливать кормушки для птиц. Скоро прилетят скворцы, которые не смогут найти нужное количество пищи из-за снега.

Дети кемеровчан смогут поиграть в парке со Скоморохом и Матрёшкой, а после оставить в кормушках лакомство для пернатых.

Сотрудники библиотеки будут следить за порядком в «Птичьем дворе». Приносить корм птицам будут воспитанники детских садов (под руководством воспитателей) и школьники младших классов.

Напомним, 21 февраля жители областного центра смогут в Масленицу сыграть в «Метлобой» и поучаствовать в благотворительной ярмарке.